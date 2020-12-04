Определились все финалисты чемпионата России по боксу

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По итогам поединков 1/2 финала стали известны все спортсмены, которые пробились в финалы чемпионата России по боксу среди мужчин в Оренбурге.
Определились все финалисты чемпионата России по боксу
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В финалах встретятся Эдмонд Худоян и Володя Мнацаканян (весовая категория до 49 кг), Василий Егоров и Ахтем Закиров (до 52 кг), Всеволод Шумков и Овик Оганнисян (до 57 кг), Альберт Батыргазиев и Джамал Бадрутдинов (до 60 кг), Габил Мамедов и Илья Шакиров (до 63 кг), Андрей Замковой и Шахабас Махмудов (до 69 кг), Джамбулат Бижамов и Андрей Ковальчук (до 75 кг), Имам Хатаев и Шарабутдин Атаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов и Алексей Зобнин (до 91 кг), Ярослав Дороничев и Святослав Тетерин (свыше 91 кг).

Уступившие в полуфиналах боксёры были награждены бронзовыми медалями чемпионата России 2020 года.

Финальные поединки пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты чемпионата России по боксу.

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