Плющенко опроверг информацию о заболевании коронавирусом

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг информацию о заболевании коронавирусной инфекцией.
Плющенко опроверг информацию о заболевании коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Все живы и здоровы. Соблюдаем на тренировках масочный режим! Друзья, носите маски, думайте не только о своём здоровье, но и о здоровье своих близких, а также тех, с кем вы работаете!» — написал Плющенко в своём Instagram.

Информация о заболевании Плющенко и тренера его академии Сергея Розанова появилась после того, как коронавирус был выявлен у фигуристки Алёны Косторной.

Ранее сообщалось, что супруга Плющенко рассказала о самочувствии Косторной, заболевшей коронавирусом.

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