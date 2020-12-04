Жена Плющенко рассказала о самочувствии Косторной

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о состоянии чемпионки Европы Алёны Косторной, заболевшей коронавирусом.

«Насколько я знаю, у Алёны всё проходит бессимптомно. Заражение произошло совершенно случайно. Мой муж с ней общался, однако он сдал четыре теста, и они все отрицательные. Также четыре теста сдал Сергей Александрович Розанов, тоже все тесты отрицательные. Мы были в шоке, когда узнали, что Алёна болеет. Единственное изменение — у неё второй день нет обоняния», — приводит слова Рудковской Daily Storm.

С нынешнего сезона 17-летняя Косторная тренируется в академии Плющенко.

Ранее сообщалось, что Минспорт ждёт предложений об отмене или переносе турниров по фигурному катанию из-за коронавируса.