Минспорт ждёт предложений об отмене или переносе турниров по фигурному катанию из-за коронавируса

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации с проведением соревнований по фигурному катанию на фоне новостей о вспышке коронавируса среди спортсменов.
Минспорт ждёт предложений об отмене или переносе турниров по фигурному катанию из-за коронавируса
  • АГН «Москва»

«Думаю, что этот вопрос нужно задать федерации, они детально знают ситуацию. Конечно же, мы будем ориентироваться на то, чтобы обеспечить здоровье спортсменов и минимизировать риски распространения коронавируса. Ждём конкретных предложений от федерации», — цитирует Матыцина ТАСС.

Перед стартом пятого этапа Кубка России из-за коронавируса с соревнований снялись Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев. Также по причине неназванной болезни не выступят Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.

Ранее сообщалось, что коронавирус у фигуристки Косторной протекает бессимптомно.

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