Тутберидзе опровергла информацию о своей простуде

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своём простудном заболевании.
Тутберидзе опровергла информацию о своей простуде
  • globallookpress.com

«Мы здоровы, чувствуем себя вроде хорошо, симптомов простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу. Мы на своём рабочем месте», — сказала Тутберидзе на видео в Stories на своей странице в Instagram.

Информацию о том, что Тутберидзе простудилась, ранее сообщил генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная пропустит заключительный этап КР из-за коронавируса.

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