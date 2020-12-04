Тутберидзе опровергла информацию о своей простуде

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своём простудном заболевании.

«Мы здоровы, чувствуем себя вроде хорошо, симптомов простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу. Мы на своём рабочем месте», — сказала Тутберидзе на видео в Stories на своей странице в Instagram.

Информацию о том, что Тутберидзе простудилась, ранее сообщил генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная пропустит заключительный этап КР из-за коронавируса.