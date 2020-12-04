Алексей Миранчук сообщил о смерти отца

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сообщил о смерти своего отца Андрея.
Алексей Миранчук сообщил о смерти отца
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«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, папа, навсегда», — написал Миранчук в Instagram, опубликовав фото с отцом и братом Антоном.

«КП-Кубань» сообщает, что Андрея Миранчука не стало 3 ноября. Он скончался в Краснодаре после продолжительной болезни.

«Он был в командировке. Когда приехал домой, то сразу обратился в больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук тренировался в общей группе «Локомотива» перед матчем с «Зальцбургом».

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