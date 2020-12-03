Гончаренко: если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного мяча — это катастрофа

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своих подопечных от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного гола — это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту это не так. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовывать их», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своём поле не забили ни одного мяча на групповом этапе Лиги Европы.