«Трактор» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение кряду в КХЛ
- @HCTraktor1947
Встреча прошла в Риге и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе уральского коллектива отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов, Понтус Оберг и Алексей Бывальцев. У хозяев шайбы забросили Денис Паршин, Микс Индрашис и Роберт Мамчицс.
Для «Динамо» это поражение стало четвёртым подряд.
В другом матче регулярного чемпионата «Сибирь» одолела «Сочи» (2:1 ОТ).
Ранее сообщалось, что «Спартак» на выезде проиграл «Амуру» в матче КХЛ.