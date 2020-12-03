«Трактор» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение кряду в КХЛ

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Челябинский «Трактор» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение кряду в КХЛ
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Встреча прошла в Риге и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе уральского коллектива отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов, Понтус Оберг и Алексей Бывальцев. У хозяев шайбы забросили Денис Паршин, Микс Индрашис и Роберт Мамчицс.

Для «Динамо» это поражение стало четвёртым подряд.

В другом матче регулярного чемпионата «Сибирь» одолела «Сочи» (2:1 ОТ).

Ранее сообщалось, что «Спартак» на выезде проиграл «Амуру» в матче КХЛ.

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