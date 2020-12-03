«Спартак» на выезде проиграл «Амуру» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» на выезде проиграл «Амуру» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе местной команды отличились Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов. У красно-белых дубль оформил Анатолий Никонцев.

Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд.

В следующем матче подопечные Олега Знарка сыграют с «Йокеритом», а «Амур» встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ.

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