«Спартак» на выезде проиграл «Амуру» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
В составе местной команды отличились Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов. У красно-белых дубль оформил Анатолий Никонцев.
Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд.
В следующем матче подопечные Олега Знарка сыграют с «Йокеритом», а «Амур» встретится с «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» на выезде уступил «Йокериту» в матче КХЛ.