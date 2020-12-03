Черевченко признан лучшим тренером ноября в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре.

Эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер» и болельщики единогласно выбрали лучшим тренером месяца 46-летнего специалиста.

В ноябре «Химки» сначала уступили дома «Зениту» (0:2), а затем последовательно обыграли «Рубин» (2:0, дома), «Уфу» (2:1, на выезде) и «Краснодар» (1:0, дома).

С 18 очками в 16 матчах, девять из которых были набраны в ноябре, команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице и покинула зону вылета.

Ранее сообщалось, что в Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск.