Роналду забил 750-й мяч в карьере

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо» (3:0) отметился 750-м забитым мячом в карьере.
Роналду забил 750-й мяч в карьере
  • Reuters

Один из мячей в составе туринского клуба был забит нападающим Криштиану Роналду. Как сообщается в Twitter OptaJose, этот гол стал 750-м в карьере португальца.

Больше всего мячей Роналду забил за «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» португалец стал автором 118 голов. За национальную сборную Португалии Роналду отличился 102 раза. 75 мячей Роналду забил за «Ювентус». Также на его счету пять голов за «Спортинг». 

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить киевское «Динамо» в ЛЧ.

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