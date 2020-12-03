Сафонов заявил, что «Краснодар» выполнил задачу-минимум

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что для его команды было принципиально победить французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Сафонов заявил, что «Краснодар» выполнил задачу-минимум
  • Reuters

«Это был один из самых важных матчей. Он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

По его словам, ему самому было тяжело физически перед игрой, но морально он был готов играть, что и сказал тренерскому штабу.

«Без трибун было бы совсем тяжело. Мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», — добавил Сафонов.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее в сети появилось фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Ренном».

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