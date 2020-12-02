В сети появилось фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Ренном»

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Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В сети появилось фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Ренном»

Снимок опубликован в Twitter-аккаунте краснодарского коллектива.

«Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиги чемпионов. Браво, команда», — говорится в сообщении.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее футболист «Ренна» Дамьен да Силва заявил, что в матче с «Краснодаром» вскрылись проблемы французской команды с реализацией.

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