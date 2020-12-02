Футболист «Ренна»: в матче с «Краснодаром» вскрылись наши проблемы с реализацией

Защитник французского «Ренна» Дамьен да Силва прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Это большая неудача для команды. Мы прекрасно понимали, что в России будет сложнее играть, чем во Франции. Получилось так, что мы не использовали наши моменты. У нас были шансы открыть счёт. У нас это не получилось. Сегодня вновь вскрылись наши проблемы с реализацией», — приводит слова да Силвы РИА Новости.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для себя победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил «Краснодар» с победой над «Ренном» в Лиге чемпионов.