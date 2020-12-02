Губерниев поздравил «Краснодар» с победой над «Ренном» в Лиге чемпионов

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Краснодара» над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Губерниев поздравил «Краснодар» с победой над «Ренном» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Краснодар» — с победой! В принципе, все предпосылки были. Как ни странно это прозвучит после 17 неудачных матчей наших команд в еврокубках. Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из не наших игроков, то есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что система нового лимита на легионеров в России провалилась и сегодня результат сделали не отечественные игроки, а иностранцы.

«Это пусть и маленький, но успех. Не благодаря, а вопреки. С победой!» — подытожил Губерниев.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для себя победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что российские клубы прервали 17-матчевую серию без побед в еврокубках.

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