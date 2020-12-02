Глава МИД Чехии выступил против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек считает, что нельзя представить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии из-за политической ситуации в стране.
Глава МИД Чехии выступил против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии
  • Pixabay

«Нельзя не обратить внимания на сильную критику со стороны Латвии возможной организации совместного чемпионата в связи с тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Этот режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Белоруссии Александра Лукашенко. Моё мнение однозначно: мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Лукашенко», — приводит слова Петршичека РИА Новости.

Чемпионат мира изначально должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее вице-президент IIHF заявил, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска.

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