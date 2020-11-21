Вице-президент IIHF: матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола выступил против проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Минске.

«Моя позиция по вопросам прав человека в Белоруссии до сих пор не всем кажется ясной, даже если я озвучил её десять раз. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и произойдёт», — написал Куммола в Twitter.

В настоящее время в Белоруссии проходят протесты несогласных с результатами последних президентских выборов.

Ранее в ФХР сообщили, что не получали предложений принять ЧМ по хоккею вместо Белоруссии.