В ФХР сообщили, что не получали предложений принять ЧМ по хоккею вместо Белоруссии

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением относительно возможного переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии.

В заявлении ФХР говорится, что организация не получала от Международной федерации хоккея (IIHF) предложений провести турнир в России.

«Решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно IIHF. В настоящее время такое решение не принято. В случае соответствующего обращения ФХР рассмотрит возможность проведения этого турнира», — подытожили в ФХР, призвав доверять новостям о предстоящем турнире только из официальных источников, таких как сама IIHF.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву.