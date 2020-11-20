В ФХР сообщили, что не получали предложений принять ЧМ по хоккею вместо Белоруссии

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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением относительно возможного переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии.
В ФХР сообщили, что не получали предложений принять ЧМ по хоккею вместо Белоруссии
  • РИА Новости

В заявлении ФХР говорится, что организация не получала от Международной федерации хоккея (IIHF) предложений провести турнир в России.

«Решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно IIHF. В настоящее время такое решение не принято. В случае соответствующего обращения ФХР рассмотрит возможность проведения этого турнира», — подытожили в ФХР, призвав доверять новостям о предстоящем турнире только из официальных источников, таких как сама IIHF.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 

Ранее сообщалось, что оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву.

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