В ФХР сообщили, что не получали предложений принять ЧМ по хоккею вместо Белоруссии
- РИА Новости
В заявлении ФХР говорится, что организация не получала от Международной федерации хоккея (IIHF) предложений провести турнир в России.
«Решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно IIHF. В настоящее время такое решение не принято. В случае соответствующего обращения ФХР рассмотрит возможность проведения этого турнира», — подытожили в ФХР, призвав доверять новостям о предстоящем турнире только из официальных источников, таких как сама IIHF.
ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву.