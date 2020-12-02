Опубликовано содержание последнего аудиосообщения Марадоны

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Аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos опубликовала последнее аудиосообщение Диего Марадоны, которое он отправил нынешнему бойфренду своей бывшей жены Вероники Охеды.
Опубликовано содержание последнего аудиосообщения Марадоны
  • Reuters

Легендарный футболист скончался на прошлой неделе в возрасте 60 лет. Он являлся отцом семилетнего сына Охеды Диего Фернандо.

«Привет, Марио, это Диего. Ты можешь подумать, что это невероятно, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что сейчас с тобой. Позаботься о ней и о моём ангеле Диегито, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — приводит слова Марадоны Football Italia.

Ранее сообщалось, что в Аргентине предложили выпустить самую крупную купюру с изображением Марадоны.

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