Опубликовано содержание последнего аудиосообщения Марадоны
- Reuters
Легендарный футболист скончался на прошлой неделе в возрасте 60 лет. Он являлся отцом семилетнего сына Охеды Диего Фернандо.
«Привет, Марио, это Диего. Ты можешь подумать, что это невероятно, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что сейчас с тобой. Позаботься о ней и о моём ангеле Диегито, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — приводит слова Марадоны Football Italia.
Ранее сообщалось, что в Аргентине предложили выпустить самую крупную купюру с изображением Марадоны.