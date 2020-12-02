Нурмагомедов: у меня нет планов возобновлять карьеру

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт возможного возобновления карьеры.
Нурмагомедов: у меня нет планов возобновлять карьеру
  • Reuters

«Вопросы о возвращении будут меня преследовать до конца жизни. У меня нет таких планов, честно. Я бы хотел сфокусироваться на более серьёзных вещах, чем просто возвращаться и выигрывать. Удовольствия от этого я не получаю. У людей всегда будут разные мнения. Кто-то считает, что возвращаться неправильно, кто-то считает, что правильно и надо драться. Моё мнение — если завершаешь, то завершай», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов заявил, что пока не встречался с главой UFC Уайтом.

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