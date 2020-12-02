Источник: Япония будет впускать гостей Олимпиады без обязательной вакцинации

Власти Японии намереваются разрешить иностранцам посетить Олимпийские игры в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса или карантина.

Об этом сообщает Nikkei Business Daily. По информации источника, въезжающим в страну необходимо будет предоставить отрицательные тесты на коронавирус и загрузить специальное приложение для отслеживания. Ожидается, что власти страны не будут ограничивать туристов в использовании систем общественного транспорта.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы продали почти 1 млн билетов иностранным болельщикам.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен встретиться с Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр.