Источник: Япония будет впускать гостей Олимпиады без обязательной вакцинации

Короткая ссылка
Власти Японии намереваются разрешить иностранцам посетить Олимпийские игры в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса или карантина.
Источник: Япония будет впускать гостей Олимпиады без обязательной вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщает Nikkei Business Daily. По информации источника, въезжающим в страну необходимо будет предоставить отрицательные тесты на коронавирус и загрузить специальное приложение для отслеживания. Ожидается, что власти страны не будут ограничивать туристов в использовании систем общественного транспорта.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы продали почти 1 млн билетов иностранным болельщикам.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен встретиться с Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить