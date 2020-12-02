В «Локомотиве» заявили, что не будут увольнять Николича после вылета из ЛЧ

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что к руководству клуба и главному тренеру команды не будут применяться оргвыводы.

«Относительно руководства и тренеров никаких оргвыводов не будет. Мы будем думать, что нужно изменить, для того чтобы в трансферное окно поработать и в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

После поражения от «Зальцбурга» (1:3) железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов — у них три очка после пяти матчей.

Ранее Лебедев выразил мнение, что Кикнадзе должен подать в отставку после неудач «Локомотива» в ЛЧ.