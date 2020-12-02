В «Локомотиве» заявили, что не будут увольнять Николича после вылета из ЛЧ

Короткая ссылка
Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что к руководству клуба и главному тренеру команды не будут применяться оргвыводы.
В «Локомотиве» заявили, что не будут увольнять Николича после вылета из ЛЧ
  • Reuters

«Относительно руководства и тренеров никаких оргвыводов не будет. Мы будем думать, что нужно изменить, для того чтобы в трансферное окно поработать и в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

После поражения от «Зальцбурга» (1:3) железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов — у них три очка после пяти матчей. 

Ранее Лебедев выразил мнение, что Кикнадзе должен подать в отставку после неудач «Локомотива» в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить