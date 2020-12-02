Лебедев считает, что Кикнадзе должен подать в отставку после неудач «Локомотива» в ЛЧ

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о поражении московского «Локомотива» от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Лебедев считает, что Кикнадзе должен подать в отставку после неудач «Локомотива» в ЛЧ
  • © REUTERS/Maxim Shipenkov

«Какая может быть игра, если проиграли? Я считаю, что за проигрыш, как и в целом за неудачный старт сезона «Локомотива», должен кто-то взять на себя ответственность. Николич? Нет, причём тут Николич? Если у вас коронавирус сразил двух игроков центра и Николичу некого выставить, причём тут тренер? Виноват тот, кто не купил никого зимой. Виноват Кикнадзе. Я думаю, что он должен уйти в отставку после такого провального выступления в Лиге чемпионов. Кто-то должен ответить, иначе теряется смысл. Пусть решают те, кому положено. Есть главный спонсор, совет директоров, но с таким подходом к трансферной политике нам и еврокубки в следующем сезоне мало светит. Сейчас седьмое место и не слишком внятная игра», — приводит слова Лебедева Sport24.

Он отметил, что лимит на легионеров когда лимита на легионеров не было, российские клубы дважды выиграли Кубок УЕФА.

«Сейчас вот это пресловутое: «Давайте российских игроков, потому они нам нужны для сборной…» Игрок должен завоёвывать право попадать в основу клуба не за счёт паспорта в кармане, а за счёт того, как он играет и что он из себя представляет. На мой взгляд, лимит нужно полностью отменить, тогда мы начнем что-то показывать в еврокубках», — добавил депутат.

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить