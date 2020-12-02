Губерниев: российский футбол в убогом состоянии

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении московского «Локомотива» от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Губерниев: российский футбол в убогом состоянии
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локо» или ЦСКА. Всех перепробовали. Футбол в стране доведён до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно «возит» команда из Австрии. Из Австрии! Где лучший игрок — венгр. Кроме этого Собослаи, кстати, никто в Европе никого в этом «Зальцбурге» и не назовёт. И это на нашем поле!

Он отметил, что по ходу матча было хорошо заметно, что австрийский клуб играет в современный футбол.

«Настолько быстро, что даже его опережает. И это компенсирует то, что игроки там не самые звёздные. Система селекции, организации и подготовки игроков позволяет быть на высоком уровне. Мы играем не пойми во что. Один гол с пенальти. Пропустили три, должны были больше. Менять надо всё. Прежде всего систему организации клубов», — добавил Губерниев.

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

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