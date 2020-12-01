Федун прокомментировал информацию о скором уходе Газизова из «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов близок к достижению договорённости с клубом о досрочном расторжении контракта.

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«Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет», — приводит слова Федуна Sport24. Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года. Ранее появилась информация, что Газизов близок к уходу из «Спартака».