Ягудин рассказал, кто из фигуристок, сможет поехать на Олимпиаду

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение о том, кто будет представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ягудин рассказал, кто из фигуристок, сможет поехать на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Если Олимпиада вообще будет. На днях же сказали, что отменили чемпионат мира среди юниоров. А он должен был проходить в марте. Я думаю, Европы вообще не будет. Мир — может быть. Честно, не думаю. Там же распределяются квоты на следующую Олимпиаду. Может быть, как-то что-то придумают, но не верю. Кто поедет? Кто доживёт. Такая большая ротация кадров, но там потрясающая просто Камила Валиева», — заявил Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Зимние Игры — 2022 в Пекине запланированы на 4—20 февраля.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России в Москве.

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