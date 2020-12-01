Грожан поделился подробностями аварии на Гран-при Бахрейна

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Автогонщик из команды Haas Ромен Грожан, попавший в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1», рассказал о случившемся.
Грожан поделился подробностями аварии на Гран-при Бахрейна
  • Reuters

По словам француза, он чувствует себя хорошо.

«Все пальцы на руках подвижны, несмотря на ожог. Во время аварии я не потерял сознание. Мне удалось снять ремень безопасности и выбраться из машины. Руля к тому моменту уже не было. Вероятно, он отлетел в момент удара. Я выбрался из авто ради своих детей. Руки были обожжены, я растянул связки и думал, что сломал ногу», — приводит слова спортсмена lci.fr.

Грожан признался, что видел приближение смерти и больше всего боялся за своих детей и родителей.

Ранее сообщалось, что французский пилот поблагодарил болельщиков за поддержку.

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