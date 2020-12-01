В FIS отреагировали на решение Норвегии сняться с этапов Кубка мира до конца 2020 года

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Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал информацию о том, что сборная Норвегии приняла решение о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года.
В FIS отреагировали на решение Норвегии сняться с этапов Кубка мира до конца 2020 года
  • РИА Новости

«Важно, чтобы Норвегия выступила в как можно большем количестве гонок на Кубке мира. Но это их решение, и мы его полностью уважаем. Мы много работаем с организаторами этапов, местными федерациями и властями, чтобы обеспечить необходимые меры для безопасного проведения соревнований. Важный фактор — позаботиться о том, чтобы спорт выжил в различных странах. Сейчас Норвегии и Швеции проще проводить национальные старты с проведением телетрансляции. В других странах ситуация другая. Потому даже в отсутствие Норвегии и Швеции важно дать спортсменам возможность соревноваться в безопасных условиях», — цитирует функционера Nettavisen

По словам Миньере, этапы в Дрездене и Давосе пройдут по плану, несмотря на отсутствие сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с КМ до конца 2020 года.

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