Привалова стала первым вице-президентом ВФЛА

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Олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова была избрана первым вице-президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Привалова стала первым вице-президентом ВФЛА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Вместе с Приваловой в состав президиума организации вошёл менеджер Михаил Гусев. Оба претендовали на пост главы ВФЛА, но в итоге сняли свои кандидатуры, а победу на выборах одержал Пётр Иванов.

В новый президиум ВФЛА вошли Светлана Абрамова, Родион Гатауллин, Наталья Шубенкова и Антон Уйк. В контрольно-ревизионную комиссию были избраны Владимир Аллахвердян и Владимир Губарев. Председателем комиссии стал Аллахвердян.

Ранее сообщалось, что глава Федерации триатлона России Иванов избран президентом ВФЛА.

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