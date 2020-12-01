Привалова стала первым вице-президентом ВФЛА

Олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова была избрана первым вице-президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Вместе с Приваловой в состав президиума организации вошёл менеджер Михаил Гусев. Оба претендовали на пост главы ВФЛА, но в итоге сняли свои кандидатуры, а победу на выборах одержал Пётр Иванов.

В новый президиум ВФЛА вошли Светлана Абрамова, Родион Гатауллин, Наталья Шубенкова и Антон Уйк. В контрольно-ревизионную комиссию были избраны Владимир Аллахвердян и Владимир Губарев. Председателем комиссии стал Аллахвердян.

Ранее сообщалось, что глава Федерации триатлона России Иванов избран президентом ВФЛА.