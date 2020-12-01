Степанова и Букин пропустят этап Кубка России в Москве

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Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, пропустят последний этап Кубка России по фигурному катанию.
Степанова и Букин пропустят этап Кубка России в Москве
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Степанова/Букин пока не принимали участия в стартах этого сезона, все фигуристы группы тренеров Ирины Жук и Александра Свинина перенесли COVID-19. На этапе Кубка России в Москве выступят Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.

«Игорь с Соней участвуют, поскольку Игорь раньше приступил к тренировкам после болезни, а Саша с Ваней — нет. Они пока только восстанавливаются», — цитирует Жук РИА Новости.

Заключительный этап Кубка страны пройдет 5—8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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