Степанова и Букин пропустят этап Кубка России в Москве

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, пропустят последний этап Кубка России по фигурному катанию.

Степанова/Букин пока не принимали участия в стартах этого сезона, все фигуристы группы тренеров Ирины Жук и Александра Свинина перенесли COVID-19. На этапе Кубка России в Москве выступят Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.

«Игорь с Соней участвуют, поскольку Игорь раньше приступил к тренировкам после болезни, а Саша с Ваней — нет. Они пока только восстанавливаются», — цитирует Жук РИА Новости.

Заключительный этап Кубка страны пройдет 5—8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.