Марадона упал с кровати за несколько дней до смерти и сильно ударился головой

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до своей смерти сильно ударился головой при падении с кровати.

«Смерти Марадоны можно было избежать. Его врач Леопольдо Луке — хороший человек, но если у меня будет лучший Ferrari в мире и я отдам его пятилетнему мальчику, то он его уничтожит. Диего упал с кровати за несколько дней до смерти, ударился о стену правой стороной головы. А они не сделали никаких тестов после этого», — приводит Marca слова Марио Бодри, нынешнего возлюбленного бывшей жены футболиста Вероники Охеды.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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