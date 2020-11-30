Сборная России проиграла Италии в матче отбора к Евробаскету

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Сборная России по баскетболу уступила команде Италии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Сборная России проиграла Италии в матче отбора к Евробаскету
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча прошла в Таллине и завершилась со счётом 66:70.

В составе российской национальной команды Андрей Воронцевич оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. Самым же результативным игроком матча стал итальянец Амедео Тесситори, который набрал 27 очков.

Италия возглавила турнирную таблицу группы B, Россия находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022.

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