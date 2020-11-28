Сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022

Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счётом 84:56 в пользу гостей.

В составе российской сборной 19 очков набрал Евгений Бабурин. Ещё 15 очков в активе капитана команды Андрея Воронцевича. Иван Стребков набрал 12 очков, а Михаил Кулагин — десять очков.

За сборную Эстонии 11 очков набрал Янари Ёэсаар. Ещё десять очков в активе Райна Вейдемана.

Сборная России возглавляет группу B, набрав пять очков в трёх матчах. Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 30 ноября с командой Италии.

Ранее сообщалось, что российские баскетболистки победили Боснию в отборе на ЧЕ-2021.