Российские баскетболистки победили Боснию в отборе на ЧЕ-2021

Женская сборная России по баскетболу победила в гостях команду Боснии в матче четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.

© РИА Новости / Павел Лисицын

Итоговый счёт встречи — 72:68 в пользу россиянок. Самой результативной в их составе стала Раиса Мусина, набравшая 25 очков. Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Швейцарию в матче отбора на женский Евробаскет-2021.