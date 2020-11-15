Российские баскетболистки победили Боснию в отборе на ЧЕ-2021
Женская сборная России по баскетболу победила в гостях команду Боснии в матче четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Итоговый счёт встречи — 72:68 в пользу россиянок. Самой результативной в их составе стала Раиса Мусина, набравшая 25 очков.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Швейцарию в матче отбора на женский Евробаскет-2021.
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