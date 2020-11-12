Сборная России разгромила Швейцарию в матче отбора на женский Евробаскет-2021
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 98:42 в пользу россиянок.
В составе сборной России 16 очков набрала Мария Вадеева. Ещё 15 очков в активе Раисы Мусиной. По 10 очков набрали Мария Черепанова и Елизавета Комарова.
За швейцарскую команду 12 очков набрала Эвита Херминъярд.
Следующим соперником сборной России станет команда Боснии и Герцеговины, а Швейцария сыграет с Эстонией. Матчи пройдут 14 ноября.
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