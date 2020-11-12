Сборная России разгромила Швейцарию в матче отбора на женский Евробаскет-2021

Женская сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

© Алексей Даничев

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 98:42 в пользу россиянок. В составе сборной России 16 очков набрала Мария Вадеева. Ещё 15 очков в активе Раисы Мусиной. По 10 очков набрали Мария Черепанова и Елизавета Комарова. За швейцарскую команду 12 очков набрала Эвита Херминъярд. Следующим соперником сборной России станет команда Боснии и Герцеговины, а Швейцария сыграет с Эстонией. Матчи пройдут 14 ноября. Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» уступил «Сарагосе» в баскетбольной Лиге чемпионов.