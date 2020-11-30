Экс-капитан «Зенита» считает, что команда недоукомплектована под ЛЧ

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Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал руководство клуба за состав команды перед Лигой чемпионов УЕФА.
Экс-капитан «Зенита» считает, что команда недоукомплектована под ЛЧ
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Зенит» потерял очки в Туле, но оставил неплохое впечатление. С учётом кадровых проблем команды результат можно признать приемлемым. Понравились действия центральных защитников. Да, Дмитрий Чистяков уступает Ярославу Ракицкому по целому ряду характеристик, но как минимум не уступает украинцу в функциональной готовности. Остаётся лишь сожалеть, что Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, а команда оказалась не укомплектована к главному клубному турниру Европы. Хочется адресовать нашему руководству фразу президента: «Вы хоть понимаете, что натворили?» Права на ошибку ни у Семака, ни у руководства больше нет», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».

После четырёх туров «Зенит» занимает последнее место в группе, имея одно очко.

Ранее спортивный директор «Зенита» опроверг наличие конфликта с Семаком.

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