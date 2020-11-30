Спортивный директор «Зенита» опроверг наличие конфликта с Семаком

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что появившиеся слухи о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком не соответствуют действительности.
Спортивный директор «Зенита» опроверг наличие конфликта с Семаком
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«У нас отличные отношения с Семаком и его штабом. С Сергеем мы говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда берутся эти слухи. Естественно, что это неправда. Предложения «Ромы» и «Ювентуса»? Это неправда», — сказал Рибалта «Чемпионату».

По итогам 16 туров «Зенит» набрал 32 очка в РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у ЦСКА и «Спартака». 

Ранее Рибалта заявил, что не считает трансфер Малкома в «Зенит» провальным.

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