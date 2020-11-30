Рибалта заявил, что не считает трансфер Малкома в «Зенит» провальным

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта высказался относительно приобретения у «Барселоны» бразильца Малкома.
Рибалта заявил, что не считает трансфер Малкома в «Зенит» провальным
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«Подписание Малкома — провал? Если футболист получает травму, то не играет — это нормально. В чём провал? Не понимаю, где он здесь. Малкома не было в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. Малком в них был», — сказал Рибалта «Чемпионату».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за €40 млн. В нынешнем сезоне бразилец провëл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. 

Ранее спортивный директор «Зенита» прокомментировал результаты клуба в нынешнем сезоне.

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