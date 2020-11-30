Спортивный директор «Зенита» прокомментировал результаты клуба в нынешнем сезоне

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что не считает текущий сезон неудачным и призвал делать выводы лишь после его окончания.
Спортивный директор «Зенита» прокомментировал результаты клуба в нынешнем сезоне
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Зенит» находится не в лучшем состоянии? А что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» идëт на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм. После карантина играем много и без пауз. Очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что игроки устают. А на результаты лучше посмотрим в конце сезона. Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем там второй сезон. В первой кампании — до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем над этим и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче», — сказал Рибалта в интервью «Чемпионату».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 32 очка после 16 туров. Столько же набрали московские ЦСКА и «Спартак». В Лиге чемпионов питерский клуб потерял шансы на выход в плей-офф после четырëх туров. 

Ранее Радимов выразил мнение, что у «Спартака» нет поставленной игры в атаке. 

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