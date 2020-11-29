Радимов считает, что у «Спартака» нет поставленной игры в атаке

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов подверг критике игру московского «Спартака».

«У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать — не знают», — цитирует Радимова РИА Новости.

Он также отметил, что форвард Александр Кокорин не вписывается в игру красно-белых. По его мнению, это связано с тем, что нет поставленной игры в атаке.

«Если вспомнить «Спартак», в котором играли Мостовой и Шалимов при Бескове, при Романцеве — Тихонов, Титов и Аленичев, — это была поставленная красивая игра. Да ещё и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Соболева?» — добавил Радимов.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в чемпионате России, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не считают, что гендиректор клуба Шамиль Газизов и спортивный директор Дмитрий Попов будут дублировать функции друг друга.