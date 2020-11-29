В «Спартаке» не считают, что Газизов и Попов будут дублировать функции друг друга

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Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о том, как будут распределяться обязанности между генеральным директором Шамилем Газизовым и Дмитрием Поповым, который был утверждён на должность спортивного директора клуба.
В «Спартаке» не считают, что Газизов и Попов будут дублировать функции друг друга
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Дублирование функций? Полномочия генерального директора несколько шире и больше. Он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса. Думаю, что через некоторое время процессы наладятся и эти два профессионала будут работать вместе. Я не готов сейчас комментировать, как именно распределятся обязанности. Полномочия генерального директора шире, чем спортивного директора, но это не означает, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части», — заявил Фетисов в эфире телеканала «Матч Премьер».

По информации ряда источников, Газизов негативно воспринял назначение Попова и отказывался ставить подпись в его контракте.

Ранее Аршавин высказался о положении Газизова в «Спартаке».

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