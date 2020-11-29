Аршавин высказался о положении Газизова в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о положении генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова после назначения Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

«Не думаю, что Газизов был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в «Спартаке» столько же свободы, как в «Уфе». В «Спартаке» такого не может быть, только если ты не хозяин клуба. Тут будет нужно мириться с чужими интересами и идти на компромисс», — цитирует Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

По информации ряда источников, Газизов в ультимативной форме выразил своё недовольство назначением Попова. Не исключено, что гендиректор «Спартака» покинет свой пост в зимнее межсезонье.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали сообщения об отставке генерального директора.