Аршавин высказался о положении Газизова в «Спартаке»

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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о положении генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова после назначения Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.
Аршавин высказался о положении Газизова в «Спартаке»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Не думаю, что Газизов был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в «Спартаке» столько же свободы, как в «Уфе». В «Спартаке» такого не может быть, только если ты не хозяин клуба. Тут будет нужно мириться с чужими интересами и идти на компромисс», — цитирует Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ». 

По информации ряда источников, Газизов в ультимативной форме выразил своё недовольство назначением Попова. Не исключено, что гендиректор «Спартака» покинет свой пост в зимнее межсезонье.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали сообщения об отставке генерального директора.

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