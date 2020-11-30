Артета: «Арсеналу» нет оправданий

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы неплохо провели первый тайм, но они дважды пробили по воротам и оба раза забили. Во втором тайме мы проявили стойкость, сплоченность и веру, пытаясь отыграться. Мы создавали хорошие шансы, но все игроки проходят такие периоды в карьере, когда они борются, чтобы забить. Я отвечаю за команду и за то, чтобы забивать больше голов. Нам нет оправданий — мы должны быть лучше», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Арсенал на своём поле проиграл Вулверхэмптону со счётом 1:2, тем самым продлив безвыигрышную серию в АПЛ. Канониры с 13 очками занимают 14-е место в турнирной таблцие.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выдал худший старт сезона за 39 лет.