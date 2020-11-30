«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» и вернулся на первое место в Примере

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 11-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:1.

«Вильярреал» открыл счёт на 6-й минуте благодаря голу Жерара Морено, реализовавшего пенальти.

«Сосьедад» ответил голом Микеля Оярсабаля, отличившегося на 33-й минуте.

Несмотря на то, что шестиматчевая победная серия «Реала Сосьедад» прервалась, команда из Сан-Себастьяна вернулась на первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка, опередив мадридский «Атлетико», в активе которого 22 очка и две игры в запасе. «Вильярреал» с 20 очками — третий.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну» в Примере.