Легенда сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет

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Бывший полузащитник сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет.
Легенда сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет
  • Reuters
  • © Action Images / Alex Morton

Как сообщает Goal, бывший футболист на протяжении длительного времени боролся с тяжёлой болезнью, от которой в итоге и скончался.

Диоп широко известен своим голом в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, благодаря которому Сенегал обыграл французскую сборную и вышел в 1/4 финала турнира. Всего в его активе 11 голов в 63 матчах за национальную команду.

На клубном уровне он играл за швейцарские «Нёвшатель Ксамакс» и «Грассхоппер», французский «Ланс», английские «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бирмингем Сити», а также греческий АЕК.

Ранее сообщалось, что в сети появилось последнее прижизненное видео с Диего Марадоной.

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