Слуцкий ответил, почему «Рубин» успешнее играет против лидеров, чем против равных команд и аутсайдеров

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос, почему его подопечные успешнее играют против лидеров, чем против равных команд и аутсайдеров.

«Так нельзя говорить. Каждая игра — отдельная игра. Почему мы проиграли «Ростову» — были одни причины. Почему проиграли «Химкам» — другие причины. Почему выиграли сегодня — третья ситуация. Да, по факту получается именно так, но на самом деле каждая игра не коррелируется с другой», — приводит слова Слуцкого пресс-служба команды.

«Рубин» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 1:0 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Слуцкий назвал ключевой момент матча «Рубина» с ЦСКА.