Слуцкий назвал ключевой момент матча «Рубина» с ЦСКА

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий назвал ключевой момент матча «Рубина» с ЦСКА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментом второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. И Деспотович, и Зуев, и Ин Бом. После реализации одного из стандартов рисунок был понятен. Где-то мы пытались убегать в контратаки, хотя и куски позиционных атак тоже использовали. Тяжёлая игра, важная победа», — приводит слова Слуцкого пресс-служба команды.

«Рубин» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 1:0 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что не может сказать, что недоволен своей командой, несмотря на поражение от «Рубина».

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