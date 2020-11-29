Гончаренко о поражении ЦСКА от «Рубина»: не могу сказать, что недоволен командой 

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от казанского «Рубина» (0:2) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу сказать, что я как-то недоволен командой. В целом и в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем. К сожалению, нет должной отдачи от нападающих. Многовато матчей, когда мы выигрываем за счёт полузащиты, а нам надо, чтобы нападающие включились в игровые эпизоды», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Он отметил, что любой стандарт способен развернуть игру, как это и случилось в минувшем матче. По его словам, соперник начал глубоко обороняться, а нападающие армейцев не реализовали свои моменты.

«Итог для нас не очень хороший. Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок достаточно в каждой игре, но нет последнего шага. У команды немного сил? Сил у команды хватит, в этом не сомневаюсь», — добавил Гончаренко.

«Рубин» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 32 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.