«Авангард» одержал пятую победу кряду в КХЛ

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Омский «Авангард» одолел пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал пятую победу кряду в КХЛ
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Игра состоялась в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе российской команды отличились Иржи Секач и Рид Буше. У китайского коллектива единственную шайбу забросил Итан Уэрек.

Для «Авангарда» эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Куньлунь» встретится с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что хет-трик Найджела Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ.

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