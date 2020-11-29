«Авангард» одержал пятую победу кряду в КХЛ

Омский «Авангард» одолел пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе российской команды отличились Иржи Секач и Рид Буше. У китайского коллектива единственную шайбу забросил Итан Уэрек.

Для «Авангарда» эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Куньлунь» встретится с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что хет-трик Найджела Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ.