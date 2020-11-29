Хет-трик Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ
- @hcakbars
Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев хет-трик оформил Найджел Доус, а также отличились Кирилл Петров и Андрей Педан. У коллектива из Череповца шайбы забросили Александр Петунин и Егор Яковлев.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом», а «Северсталь» встретится с ярославским «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.