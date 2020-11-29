Хет-трик Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» взял верх над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Найджел Доус, а также отличились Кирилл Петров и Андрей Педан. У коллектива из Череповца шайбы забросили Александр Петунин и Егор Яковлев.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом», а «Северсталь» встретится с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.