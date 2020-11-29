Хет-трик Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» взял верх над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ
  • @hcakbars
  • Twitter

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Найджел Доус, а также отличились Кирилл Петров и Андрей Педан. У коллектива из Череповца шайбы забросили Александр Петунин и Егор Яковлев.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом», а «Северсталь» встретится с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить